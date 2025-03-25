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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصممة منتجات خشبية مُطعمة: لدي حب الفن الإسلامي وأصمم الديكورات المنزلية

نهى مجدى، مهندسة معمارية
نهى مجدى، مهندسة معمارية
محمود محسن

أكدت نهى مجدى، مهندسة معمارية ومصممة منتجات خشبية مطعمة، أنني كنت أعمل المنتج على حسب الطلب للأهل والأصدقاء، وبعدها سوقت فى محلات بالقاهرة والجونة والأقصر وإسنا.

وقالت نهى مجدي، خلال تصريحات لها ببرنامج “باب رزق”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنني عملت فى مجال العمارة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن لدي حب الفن الإسلامى، ولما عرفت أن هناك منحة لمدة عامين فى بيت جميل للفنون التقليدية، فشاركت فيها وتخرجت منها فى 2020.

التصميم الداخلى

وتابعت مهندسة معمارية ومصممة منتجات خشبية مطعمة، أنه كان عندى معرفة بالخشب بسبب العمارة والتصميم الداخلى، وقمت بتصميم الديكورات الصغيرة التى قد تدخل فى أى بيت.

نهى مجدى القاهرة الفن الإسلامى الخشب العمارة

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