حالة تخبط في إنتاج ليالي الشميسي تؤخر أجور العاملين

يواجه مسلسل "ليالي الشميسي" أزمة إنتاجية أثرت سلبًا على العاملين فيه، رغم الانتهاء من تصويره، وسط حالة من التخبط الإداري بسبب تعدد الجهات المشرفة على العمل.

وقد أدت هذه الفوضى إلى تأخير حصول فريق العمل على مستحقاتهم المالية، رغم تدخل التلفزيون السعودي لمحاولة حل الأزمة ودعم المنتج خالد المسيند، صاحب مؤسسة جديرة للإعلام، التي جاءت لإنقاذ العمل.

ويعود أصل المشكلة إلى أن الممثلة ريم عبدالله، التي لم تكتفِ بدور البطولة، تولّت أيضًا الإنتاج والإشراف العام على العمل، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثيرها في القرارات الإنتاجية، وما إذا كان وجودها كمنتجة قد تسبب في تعقيد سير العمل.

ورغم دخول التلفزيون السعودي على خط الأزمة في محاولة لضمان استقرار الإنتاج وحفظ حقوق صناع العمل، فإن المشكلات استمرت، وأدى هذا التخبط، الذي تسببت فيه الممثلة والمنتجة ريم عبدالله وشركتها "ياقوت"، إلى تأخير دفع أجور العاملين في المسلسل، ما أثار استياء الممثلين والطاقم الفني والتقني وحتى اللوجيستي.

يُشار إلى أن المسلسل تدور أحداثه في حي الشميسي بمدينة الرياض، حيث تنقلب حياة فهد ووالدته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، ويدخل في سلسلة من الصراعات العائلية التي تبدأ في التصاعد من أجل الميراث.

والمسلسل من بطولة عبد الإله السناني، ريم عبدالله، عبد العزيز السكيرين، عبد الرحمن نافع، أحمد شعيب، هبة الحسين، تركي اليوسف، وعبد الرحمن الخطيب، والعمل من فكرة محمد السلطان، وتأليف ومعالجة درامية ندى خالد، وإخراج محمد لطفي.