قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى للمواطنين.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم الأربعاء
غير الملتزم في الحرب بيتعدم.. تعليق مثير من حسام حسن على لفظ مصطفى محمد
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
مستعجلين ليه على موتي.. إبراهيم شيكا ينفي شائعة وفاته
متمرد وعليه الاعتذار.. حسام حسن يكشف أسباب استبعاد إمام عاشور من المنتخب
زاد أمس.. أسعار الذهب الآن في مصر لكل الأعيرة
هيئة الاستعلامات تنفي مزاعم دعم الاحتلال وتؤكد ثبات موقف مصر تجاه غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين
موعد أذان الفجر 26 رمضان.. كم يتبقى من الليالي الوترية؟
هيئة الاستعلامات تنفي مزاعم قيام مصر بمد الاحتلال بمساعدات عسكرية
في الذكرى 61 لتأسيسها.. مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم كانت ميلادا لرسالة ربانية خالدة
ترامب ينفي مشاركة معلومات سرية على "سيغنال" ويبحث أمن التطبيق وسط قضايا أمنية وسياسية متشابكة
شاهد.. هدف وسام أبو علي القاتل أمام العراق بتصفيات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

حافظ على هدوئك وقدرتك على التكيف، فحدسك سيرشدك خلال التغييرات المحتملة. سواء في حياتك الشخصية أو المهنية، فإن التحلي بالانفتاح والصبر سيحقق أفضل النتائج. ثق بقدرتك على إدارة مواردك بحكمة، وامنح نفسك الأولوية للحفاظ على الانسجام.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

قد يواجه العزاب علاقات مفاجئة تحمل في طياتها إمكانيات واعدة. كن صريحًا وصادقًا بشأن مشاعرك، ولا تتردد في التعبير عنها. هذا يوم لإظهار ذاتك الحقيقية وتقدير وجهات نظر شريكك. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

يجب توخي الحذر من الالتهابات البسيطة المرتبطة بالأذنين والعينين والأنف تأكدي من اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه. تجنبي الأطعمة الدهنية والحارة، قد تُصاب بعض النساء بالصداع النصفي في النصف الثاني من اليوم، وقد تُصاب بعضهن بمشاكل في التنفس، وهذا يتطلب عناية طبية. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

 قد تواجه مهامًا أو تحديات غير متوقعة في العمل. تعامل معها بتفاؤل، وفكّر في حلول مبتكرة لتتميز. التعاون مع الزملاء سيُثري رؤى جديدة ويعزز روح العمل الجماعي. 

برج السرطان وتوقعات الفترة المقبلة 

قد تواجه مواقف تتطلب ذكاءً عاطفيًا، لذا تعامل معها بحذر. تعاون مع زملائك وشاركهم أفكارك لتحقيق أهداف مشتركة، قدرتك على التعاطف تُعزز ديناميكية الفريق وتُهيئ بيئة عمل داعمة. 

برج السرطان حظك اليوم توقعات برج السرطان توقعات السرطان اليوم برج السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

رئيس الوزراء

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن محمد دياب بسبب الوشق المصري.. والأخير يرد :اي حاجه تضايقكم هعملها

بعد تداول صورته مع الوشق.. محمد دياب يرد على الإعلام العبري بتعليق ناري

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

بالصور

ما أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس من دون الإضرار ببشرتك؟

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان

فول بالثوم وعيش مقلي في الزيت.. سحور يوم 26 من رمضان

سحور يوم 26 من رمضان
سحور يوم 26 من رمضان
سحور يوم 26 من رمضان

هتحس بفرق في أسبوع.. 3 مشروبات تخلصك من الكرش

نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع
نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع
نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع

ماذا يحدث لك عند تناول حبة من الموز على السحور؟

فوائد تناول حبة من الموز على السحور
فوائد تناول حبة من الموز على السحور
فوائد تناول حبة من الموز على السحور

فيديو

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

أهرامات

مدينة عملاقة تحت أهرامات الجيزة.. حقيقة السر المكتشف حديثا

جيهان أنور وتقى الجيزاوي

شفتهم مع بعض.. جيهان أنور تكشف سبب انفصالها عن زوجها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استعدوا للحر .. بيان عاجل من الأرصاد | ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد