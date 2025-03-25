هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات؟ القصة كاملة

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات ؟ .. سؤال أثار جدلا واسعا في البيوت المصرية مؤخراً ، بعد تداول أنباء بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

هل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ؟

من جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيانات رسمية للرد على الأنباء المتداولة بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك العديد من المقترحات تم طرحها ومناقشتها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الجهات والوزارات المعنية في الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ولكن الوزارة مازالت تتحفظ على سرية القرارات النهائية حتى الآن حرصا على تأمين وسرية منظومة عمل امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ومن المقرر أن تعلن في الوقت المناسب تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 .

تداول خطاب رسمي “جامعي” يكشف جزء من الخطة

وفي نفس الإطار ، انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مخاطبة رسمية من الدكتور أحمد محمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب يؤكد مساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والمساهمة في آداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية .

وشدد الخطاب على أن الجامعة سوف تلتزم بوضع جداول الامتحانات الجامعية في موعد مناسب على أن يكون آخر موعد للامتحانات بجميع الكليات 2 يونيو 2025 قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2025

في حين لم تصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا المجلس الاعلى للجامعات أي بيان يؤكد أو ينفي صدور قرارا رسميا نهائيا بهذا الشأن حتى الان

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة )

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)

الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة )

الأحد 6 يوليو 2025 : الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 : علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الفلسفة والمنطق ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 22 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الخميس 26 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء )

الخميس 3 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الكيمياء - الفيزياء )

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الجيولوجيا ) لطلاب علوم + مقاييس المفاهيم ( الرياضيات التطبيقية ) لطلاب رياضة

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الأحياء - الجيولوجيا) علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات) لطلاب رياضة

الخميس 10 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الاحياء ) علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة ) الرياضيات

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الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم

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الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

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الخميس 10 يوليو 2025 : علم النفس + علم الاجتماع