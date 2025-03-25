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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات؟ القصة كاملة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات ؟ .. سؤال أثار جدلا واسعا في البيوت المصرية مؤخراً ، بعد تداول أنباء بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

 هل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ؟

من جانبها لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيانات رسمية للرد على الأنباء المتداولة بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك العديد من المقترحات تم طرحها ومناقشتها بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الجهات والوزارات المعنية في الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ولكن الوزارة مازالت تتحفظ على سرية القرارات النهائية حتى الآن حرصا على تأمين وسرية منظومة عمل امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ومن المقرر أن تعلن في الوقت المناسب تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 .

تداول خطاب رسمي “جامعي” يكشف جزء من الخطة 

وفي نفس الإطار ، انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مخاطبة رسمية من الدكتور أحمد محمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب يؤكد مساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والمساهمة في آداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية .

وشدد الخطاب على أن الجامعة سوف تلتزم بوضع جداول الامتحانات الجامعية في موعد مناسب على أن يكون آخر موعد للامتحانات بجميع الكليات 2 يونيو 2025 قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 

في حين لم تصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا المجلس الاعلى للجامعات أي بيان يؤكد أو ينفي صدور قرارا رسميا نهائيا بهذا الشأن حتى الان

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