مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا مثيرا بشأن تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن تشكيل منتخب مصر في مواجهة سيراليون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"ما رأيك في اختيارات العميد حسام حسن لتشكيل منتخب مصر في مواجهة سيراليون؟".

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، قال إنه بعيد عن ملف الأشراف على كرة القدم منذ رحيل المدرب البرتغالي جوميز، موضحاً أنه لا يسعى لفرض نفسه على فريق الكرة حالياً.



وتابع أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: نساند لجنة التخطيط للكرة في الزمالك حالياً ولا أرغب في التدخل في عملها حتى لا يحدث مثلما حدث معي حينما كنت مشرفاً على ملف الكرة حيث كان البعض يتدخل في شئون الكرة بالزمالك وأنا موجود .

في سياق آخر، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة بتروجت الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر، تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيسيرو، برنامجاً خاصاً للاعبين الأساسيين، تضمن أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، بجانب فقرة تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم في مقر النادي، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.