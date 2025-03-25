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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات كأس العالم.. العراق يتقدم على فلسطين بهدف في الشوط الأول

العراق وفلسطين - أرشيفية
العراق وفلسطين - أرشيفية
محمد السعيد

تقدم منتخب العراق على فلسطين بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاء هدف العراق بتوقيع المهاجم أيمن حسين في الدقيقة 34 من زمن المباراة.

وشهد تشكيل منتخب فلسطين الأساسي تواجد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي.

بدأ منتخب فلسطين اللقاء بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: رامي حمادة

الدفاع: مصعب البطاط - تيرمانيني - عطاء جابر - أحمد طه

الوسط: عدي خروب - عميد محاجنة - حامد حمدان - تامر صيام

الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو علي

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من الأردن والعراق، و7 لعُمان و5 للكويت، و3 لفلسطين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

منتخب فلسطين منتخب العراق تصفيات كأس العالم وسام أبو علي الأهلي

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