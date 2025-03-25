زعيم المعارضة في تركيا يدعو إلى تظاهرات جديدة السبت في إسطنبول

في ظل تصاعد التوترات السياسية في تركيا، أعلن أوزغور أوزل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن تنظيم تظاهرة جديدة يوم السبت المقبل في موقع آخر بإسطنبول، وذلك احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. ​

ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أيام من الاحتجاجات المتواصلة في مختلف المدن التركية، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن إمام أوغلو، الذي اعتُقل في 19 مارس بتهم الفساد، وهي تهم ينفيها ويعتبرها ذات دوافع سياسية.

وقد شهدت بعض هذه الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. ​

في سياق متصل، زار أوزل إمام أوغلو في سجنه، ووصفه بأنه "صامد ومرفوع الرأس"، مؤكدًا أن الحزب سيعين قائمًا بأعمال رئيس البلدية لتفادي تعيين الحكومة لشخصية موالية لها في هذا المنصب. ​

من جانبه، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاحتجاجات بأنها "حركة عنف" وتعهد بعدم التسامح مع من يحاولون "إرهاب الشوارع". ​

تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرات تُعد الأكبر في تركيا منذ احتجاجات عام 2013، مما يعكس تصاعد التوترات السياسية في البلاد.​