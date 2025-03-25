وسام أبو علي يقود منتخب فلسطين لفوز ثمين على العراق في تصفيات كأس العالم

قاد مهاجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، منتخب فلسطين لتحقيق فوز مفاجئ على نظيره العراقي في المباراة التي أقيمت على ملعب عمان الدولي في الأردن، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

كان المنتخب العراقي قد تقدم في الدقيقة 34 عن طريق المتألق أيمن حسين، الذي سجل هدفا رائعا بعد تمريرة من إبراهيم بايتش، لكن منتخب فلسطين لم يستسلم.

وفي الدقيقة 88، تمكن وسام أبو علي من معادلة النتيجة بعد تمريرة دقيقة من أدم قايد، ومع الدقيقة 97، أضاف عميد محاجنة هدف الفوز القاتل بعد تمريرة ثانية من أدم قايد.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة، بينما تجمد رصيد العراق عند 12 نقطة في المركز الثالث.