بعد مشاركة أحمد عز في إعلانات رمضان.. «زينة» تتقدم بدعوى لرفع نفقات طفليها

في تطور جديد للنزاع القضائي بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز، استأنف فريق الدفاع الخاص بها على الحكم الصادر من محكمة الأسرة، والذي قضى بزيادة نفقة طفليها إلى 80 ألف جنيه شهريًا. يأتي هذا القرار بعد ظهور أحمد عز في عدد من الحملات الإعلانية خلال موسم رمضان 2025، مما دفع زينة إلى المطالبة بمراجعة دخله الحقيقي لضمان حقوق طفليها.

تحركات قانونية جديدة

طلبت الفنانة زينة من فريق دفاعها التحري عن الأجور التي حصل عليها أحمد عز بعد مشاركته في ثلاثة إعلانات خلال شهر رمضان. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعيها لرفع قيمة النفقة المخصصة لتوأمها، استنادًا إلى الزيادة الكبيرة في دخل والدهم خلال الفترة الأخيرة.

الدعوى السابقة وزيادة النفقة

لم تكن هذه المحاولة الأولى لزينة في هذا النزاع القضائي، فقد سبق أن تقدم المستشار معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، بدعوى تطالب برفع قيمة النفقة، إضافة إلى توفير مسكن مناسب وخادمة لرعاية الطفلين. واستندت هذه الدعوى إلى الإيرادات الكبيرة التي حققها فيلم ولاد رزق 3، الذي كان ضمن أبرز أفلام موسم العيد، وحقق من خلاله أحمد عز ما يقارب 30 مليون جنيه.

حكم المحكمة السابق

كانت محكمة الأسرة المختصة قد قضت بالفعل بزيادة نفقة الطفلين إلى 80 ألف جنيه شهريًا، وذلك بعد الاطلاع على دخل أحمد عز من فيلم ولاد رزق 3. ومع ذلك، فإن زينة تسعى إلى إعادة تقييم الوضع المالي للفنان، خاصة بعد مشاركته في الإعلانات الأخيرة، والتي يُعتقد أنها أضافت مبالغ طائلة إلى دخله.

المعركة القضائية مستمرة

يبدو أن النزاع بين زينة وأحمد عز حول حقوق طفليهما المالية لم ينتهِ بعد، إذ تستمر التحركات القانونية لضمان حصول الطفلين على نفقة تتناسب مع الإمكانيات المالية المتزايدة لوالدهما. ومع استمرار القضية في ساحات القضاء، يبقى التساؤل مفتوحًا حول ما إذا كانت المحكمة ستقرر زيادة جديدة في النفقة أم ستبقي على الحكم الصادر سابقًا.