السيطرة على حريق ضخم بمحل مفروشات في حلوان دون إصابات | شاهد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في محل مفروشات بالمساكن الاقتصادية في حلوان، دون وقوع إصابات.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في محل مفروشات بمنطقة حلوان جنوب القاهرة. وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

ولم تُسجل أي إصابات بشرية، وجارٍ حصر الخسائر المادية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.