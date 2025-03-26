مائدة واحدة.. محافظ دمياط في سحور كنيسة الروم الأرثوذكس: مصر نسيج واحد

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في حفل السحور الجماعي الذي نظمته كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسط حضور شعبي واسع.

وكان في استقباله الأب بندليمون، راعي الكنيسة، حيث أعرب محافظ دمياط عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يعكس روح التآخي والترابط بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن الشعب المصري نسيج واحد تربطه أواصر المحبة والتآلف، وهو ما تجسده المناسبات الدينية والأعياد التي تؤكد على قوة هذا الترابط الفريد عبر العصور.

وأشار الشهابي إلى أن هذه الفترة تشهد توالي الأعياد، حيث يقترب عيد الفطر المبارك، يليه الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مقدمًا التهنئة للجميع بهذه المناسبات، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بالخير والرخاء تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب الأب بندليمون عن سعادته البالغة بتنظيم الكنيسة لحفل السحور الجماعي سنويًا، تأكيدًا على وحدة أبناء مصر وتلاحمهم.