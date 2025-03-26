تصفيات كأس العالم.. شاهد ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين والبرازيل

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ساحقًا على ضيفه البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الأربعاء، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أقيمت مباراة الأرجنتين والبرازيل على ملعب “المونيمونتال” ضمن منافسات الجولة 14.

ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين والبرازيل

افتتح جوليان ألفاريز التسجيل مبكرًا لمنتخب الأرجنتين بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 12، أضاف إنزو فيرنانديز الهدف الثاني للأرجنتين، قبل أن يقلص ماثيوس كونيا الفارق لصالح البرازيل بتسجيل هدفًا في الدقيقة 26.

وأحرز أليكسيس ماك أليستير الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم التانجو 3-1.

ووقع جوليانو سيميوني على رابع أهداف منتخب الأرجنتين في الدقيقة 71.

وغاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

يذكر أن منتخب الأرجنتين حجز مقعده في بطولة كأس العالم 2026، كأول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية يحجز بطاقة العبور.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد البرازيل عند 21 نقطة في المركز الرابع.

زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال



ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، طرأ تغيير كبير على عدد المنتخبات المشاركة، إذ اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظام جديد سيمنح المزيد من المقاعد لكل اتحاد قاري، وبذلك، وللمرة الأولى في التاريخ، سيشارك 48 فريقًا من جميع أنحاء العالم في البطولة.

بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية سيكون لديها مقعدان إضافيان في تصفيات كأس العالم، إذ كان من المقرر تأهل 4 منتخبات فقط بالإضافة إلى فريق آخر يشارك في الملحق القاري، ولكن مع الشكل الجديد، سوف تتأهل 6 منتخبات بالإضافة إلى منتخب آخر يمكنه التأهل عبر الملحق.