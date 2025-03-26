جلسة مرتقبة بين زيزو وإدارة الزمالك عقب معسكر منتخب مصر

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن إدارة نادي الزمالك، قررت التعجل في الجلوس مع أحمد مصطفى زيزو، لحسم ملف تجديد عقده.



وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" إدارة نادي الزمالك قررت عقد جلسة مع زيزو عقب عودته من معسكر منتخب مصر، ولن تنتظر حتى الانتهاء من مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي".



كواليس مفاوضات الزمالك مع زيزو

وتابع:" الزمالك تحفظ على منح زيزو 50 مليون جنيه منحة تعاقد، وهناك نية لمنحه 25 مليون، أو 30 مليون على حد أقصى".

وأضاف" في نهاية الموسم سيتم حسم مصير محمد عبدالشافي، من التجديد، بعد عودته من الإصابة".

وشدد:" أحمد الجفالي، يقترب من الغياب عن مباراة سيرامكيا كليوباترا، بسبب الإصابة، وهناك محاولات لتجهيزه في الفترة الحالية".