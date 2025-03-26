غير الملتزم في الحرب بيتعدم.. تعليق مثير من حسام حسن على لفظ مصطفى محمد

هدد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وفريق نانت الفرنسي، باتخاذ قرار صارم ضده، حال عدم الالتزام.

يأتي ذلك بعد ترديد مصطفى محمد بعض الألفاظ المسيئة أثناء استبداله خلال لقاء سيراليون، والذي جمع الجانبين، مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم كأس العالم، والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله أحمد سيد زيزو.

أول رد من حسام حسن على لفظ مصطفي محمد السيئ

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: حتى الآن لم أشاهد الألفاظ ولكن سنتأكد من الواقعة وحال التأكد منها سيتم اتخاذ العقوبة اللازمة ولن يتواجد لاعب في المنتخب دون التزام حتى لو كان فنيا جيدًا حتى لا يتأثر الباقي.. وغير الملتزم في الحرب بيتم إعدامه.

عدم الاهتمام بقطاع الناشئين

وأضاف: «كرة القدم المصرية تعاني من نقص كبير في بعض المراكز وهذه مشكلة الأندية وليس المنتخب بسبب عدم الاهتمام بقطاع الناشئين، وهذا يؤثر بالسلب على المنتخب، والدليل الأهلي والزمالك يعتمدان في مركز الظهير الأيسر على لاعبين أجانب، وعند إصابة محمد حمدي وفتوح كان هناك أزمة».

وتابع: هبوط لاعبي منتخب مصر بدنيا مشكلة الأندية وليست مشكلة جهاز المنتخب، بسبب قلة مدة التجمع، والجهاز الفني يعمل على التطوير الفني وليس البدني.