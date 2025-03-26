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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبد الغفور: لا أشعر بالظلم سينمائيا.. وأعود بفيلم كوميدي مع هشام ماجد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
أحمد البهى

كشف الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل عودتها للسينما خلال الفترة القادمة من خلال عملين . 

وقالت ريهام عبد الغفور لصدى البلد: ساعود للسينما من خلال فيلمين الأول  هو برشامة مع هشام ماجد ، وفيلم  آخر سيكون مختلف تمامًا وهو غير تجاري. 

وعن تعرضها للظلم سينمائيًا، قالت ريهام عبد الغفور: لا أشعر انني مظلومة سينمائيًا ، ولا أحب ان يمتلكني هذا الشعور ،  فأري أن كل شخص له رزق فى مجال ما ، ومن الممكن أن أكون حصلت علي فرص أهم فى الدراما و اختياراتي كانت أفضل فيها،  بينما كانت اختياراتي فى السينما ليست علي نفس القدر . 

جدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور تشارك في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل ظلم المصطبة، والذي حصدت من خلاله علي اشادات من قبل الجمهور والنقاد . 

يُذكر أن مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، ونخبة من النجوم.

برشامة ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور

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