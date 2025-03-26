ريهام عبد الغفور: لا أشعر بالظلم سينمائيا.. وأعود بفيلم كوميدي مع هشام ماجد

كشف الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل عودتها للسينما خلال الفترة القادمة من خلال عملين .

وقالت ريهام عبد الغفور لصدى البلد: ساعود للسينما من خلال فيلمين الأول هو برشامة مع هشام ماجد ، وفيلم آخر سيكون مختلف تمامًا وهو غير تجاري.

وعن تعرضها للظلم سينمائيًا، قالت ريهام عبد الغفور: لا أشعر انني مظلومة سينمائيًا ، ولا أحب ان يمتلكني هذا الشعور ، فأري أن كل شخص له رزق فى مجال ما ، ومن الممكن أن أكون حصلت علي فرص أهم فى الدراما و اختياراتي كانت أفضل فيها، بينما كانت اختياراتي فى السينما ليست علي نفس القدر .

جدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور تشارك في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل ظلم المصطبة، والذي حصدت من خلاله علي اشادات من قبل الجمهور والنقاد .

يُذكر أن مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، ونخبة من النجوم.