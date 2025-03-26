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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الرئيس السيسي يكرم الفائزين من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها

الرئيس السيسي يكرم الفائزين من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها
الرئيس السيسي يكرم الفائزين من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها
إيمان طلعت

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائزين من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتى عقدتها وزارة الأوقاف بدار مصر للقرآن الكريم، مسجد مصر الكبير، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء التكريم حلال الاحتفالية التى أقامتها وزارة الأوقاف وحضرها الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

أسماء الفائزين في المسابقة العالمية
وأعلن الدكتور أسامة الازهرى، وزير الأوقاف، أسماء الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح وزير الأوقاف أن أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن  جاءت على النحو التالي:


الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

محمود علي عطية حبيب .. مصر.. الجائزة الأولى: مليون جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة.. مصر.. الجائزة الثانية:  600  ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

عبد الرحمن إيهاب حسن عوض.. اليمن.. الجائزة الثالثة:  400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربيةفاطمة لون أبو بكر.. نيجيريا.. الجائزة الأولى: 600  ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

توري حسن ..كوت ديفوار.. الجائزة الثانية:  500  ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

سليمان بيكمايف ..روسيا الاتحادية.. الجائزة الثالثة:  400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

غتييف موسى.. الشيشان.. الجائزة الرابعة:  300 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

حميراء مسعود.. بنجلاديش.. الجائزة الخامسة:  200 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع الثالث: الناشئة  حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم

عبد الملك إبراهيم عبد العاطي.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف  جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

نصر عبد المجيد عبد الحميد متولي.. مصر.. الجائزة الثانية:  400  ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

أدهم عصام علي حامد الرشيدي.. مصر.. الجائزة الثالثة:  300  ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

حسن عثمان عبد النبي إبراهيم.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف  جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

أبو اليزيد مصطفى أبو اليزيد العجمي.. مصر.. الجائزة الثانية:  400  ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع الخامس: ذوو الهمم  حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم

صالح محمد موسى تهامي.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف  جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

طه سيد عبد الصمد محمد.. مصر.. الجائزة الثانية:  400  ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

حنان قرني عويس عرفة.. مصر.. الجائزة الثالثة:  300  ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد

الرئيس السيسي احتفال الاوقاف بليلة القدر ليلة القدر

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