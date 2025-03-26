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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي زين وقداح في مهمة العبور لربع النهائي الليلة.. دوري أبطال اليد عبر أون سبورت

علي زين
علي زين
عمرو الحلواني

يلتقي فريق دينامو بوخارست الروماني مع نظيره ماجديبورج الألماني ضمن منافسات ذهاب الدور التأهيلي لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025، وذلك مساء اليوم في تمام السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.


ويضم دينامو بوخارست بين صفوفه النجم المصري علي زين، الذي يواصل تقديم مستويات مميزة مع فريقه، ويطمح إلى قيادة فريقه نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي مواجهة أخرى بنفس الدور، يلتقي كيلسي البولندي مع نظيره فوكس برلين الألماني، حيث تنطلق المباراة أيضا مساء اليوم في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويمثل كيلسي في البطولة النجم المصري حسن قداح، الذي يسعى لمواصلة التألق والمساهمة في تحقيق فريقه لنتائج إيجابية.

ومن المقرر أن تُذاع مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت، بعدما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التليفزيوني بداية من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بمباريات ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحتى المباراة النهائية.

يترقب عشاق كرة اليد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حجزت أربعة أندية مقاعدها رسميًا.

وتمكن سبورتنج لشبونة البرتغالي من حسم التأهل بفضل تألق حارس المرمى المصري محمد علي، الذي قدم مستويات رائعة مع فريقه.

كما تأهل فيزبريم المجري، الذي يضم النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن المباريات بسبب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

بجانب، فريق برشلونة الإسباني، فريق ألبورج هاندبولد الدنماركي.

وبينما تتنافس 8 أندية على 4 بطاقات متبقية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة المصري يحيى خالد، نظيره بيك سيجد المجري.

فيما يصطدم دينامو بوخارست الروماني، الذي يقوده علي زين، بفريق ماجديبورج الألماني.

كما يخوض كيلسي البولندي، بقيادة المصري حسن قداح، مواجهة صعبة أمام فوكس برلين الألماني، بينما يلتقي نانت الفرنسي مع فيسلا بلوك البولندي في لقاء متكافئ.

علي زين حسن قداح دوري أبطال أوروبا لليد

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