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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تغيبر اسم جامعة جنوب الوادي.. ما القصة؟

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية لإدارة مشروع تغيير اسم جامعة جنوب الوادى، إلى جامعة قنا .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور  محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، طروب طلبه امين الجامعة، عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، ومسؤولى مركز  ضمان الجودة بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة، والجامعة الأهلية ومستشفيات قنا الجامعية.

و ناقش رئيس جامعة جنوب الوادى، الخطة التنفيذية للمشروع والجدول الزمنى لأنشطة اللجان المكلفة بالعمل فى هذا الشأن.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن قرار تغيير اسم الجامعة يهدف إلى تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة وربطها بشكل أوثق بالمحافظة التي تحتضنها، وترسيخ الهوية المحلية وتعزيز الشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.
 

وكان المجلس الأعلى للجامعات، وافق بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، على اعتماد قرار مجلس جامعة جنوب الوادى بتغيير اسم الجامعة إلى جامعة قنا.

جامعة جنوب الوادى جامعة قنا مستشفيات قنا الجامعية الهوية المؤسسية اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت

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