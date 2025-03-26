أول تعليق من رامز علي حلقته مع طاهر محمد طاهر

علق الاعلامي رامز جلال علي حلقته مع نجم الاهلي طاهر محمد طاهر في رامز أيلون مصر.

و نشر رامز جلال صورة لة برفقة طاهر محمد طاهر و علق كاتبا :الأهلاوي الأصيل طاهر محمد طاهر .

ووقع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى ضحية برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر".

وعلق طاهر محمد طاهر على مقلب رامز جلال قائلا:" الدوخة دى مش حلوة كفاية مش قادر، مركزى فى الملعب وينج ليفت، وممكن أقف جون لو الشناوى اتصاب".

وخلال المقلب التقط طاهر محمد طاهر كرة، وضرب رامز جلال بها فى منطقة حسـ اسة.

ورد رامز جلال قائلا: "الضربة هتدفع تمنها غالى وهتندم لولا الدرع اللي تحت كان زمانى فقدت الأسرة".



من جانب آخر كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن جاهزية نجم الأهلي طاهر محمد طاهر للمشاركة في مباراة الهلال السوداني.

وكتب أحمد حسن "طاهر محمد طاهر شارك في تدريبات الأهلي الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال السوداني".

تفاصيل برنامج «رامز إيلون مصر»



ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو على.