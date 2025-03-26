قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على دعائهم له بالشفاء
أحسن لاعب في مصر وأفريقيا..كهربا يوجه رسالة دعم لإمام عاشور
بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين
أول تعليق من رامز علي حلقته مع طاهر محمد طاهر
بث مباشر.. حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتى لـ أحمد موسى
خاص| تامر عبدالحميد: يجب التعامل بفطنة مع أزمة مصطفى محمد
النقل تعلن عن وظائف قيادية بموانئ السلوم والعوجة البرية
ليلة القدر .. 10 علاماتها تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
بالأسماء.. جثتان و12 مصابا في حادث انقلاب ربع نقل بزراعي ملوي جنوب المنيا
الرئيس الفرنسي: نعتزم تقديم دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة ملياري يورو
مصحف الرغيف.. حسن دنيا يروي كيف أثرت نشأته الصوفية في مسيرته الموسيقية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من رامز علي حلقته مع طاهر محمد طاهر

رامز جلال و طاهر محمد طاهر
رامز جلال و طاهر محمد طاهر
ميرنا محمود

علق الاعلامي رامز جلال علي حلقته مع نجم الاهلي طاهر محمد طاهر في رامز أيلون مصر.

و نشر رامز جلال صورة لة برفقة طاهر محمد طاهر و علق كاتبا :الأهلاوي الأصيل طاهر محمد طاهر .

ووقع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى ضحية برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر".

وعلق طاهر محمد طاهر على مقلب رامز جلال قائلا:" الدوخة دى مش حلوة كفاية مش قادر، مركزى فى الملعب وينج ليفت، وممكن أقف جون لو الشناوى اتصاب".

وخلال المقلب التقط طاهر محمد طاهر كرة، وضرب رامز جلال بها فى منطقة حسـ اسة.

ورد رامز جلال قائلا: "الضربة هتدفع تمنها غالى وهتندم لولا الدرع اللي تحت كان زمانى فقدت الأسرة".


من جانب آخر كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن جاهزية نجم الأهلي طاهر محمد طاهر للمشاركة في مباراة الهلال السوداني.

وكتب أحمد حسن "طاهر محمد طاهر شارك في تدريبات الأهلي الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال السوداني".

تفاصيل برنامج «رامز إيلون مصر»
 

ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو على.

طاهر محمد طاهر تصريحات طاهر محمد طاهر رامز ايلون مصر رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

شعاري الأهلي وبيراميدز

رد فعل مثير لحساب نادي بيراميدز بعد بيان اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

النادي الأهلي

أول رد فعل للأهلي عقب رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن القمة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أعلى معدل منذ سنوات | أهمية تحقيق الموازنة أعلى فائض أولي بلغ 330 مليار جنيه

صرف معاشات أبريل 2025

استمرار صرف معاشات أبريل 2025 بالزيادة جديدة | وهدية للمتقاعدين بمناسبة العيد

صورة أرشيفية

لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل

بالصور

قبل العيد..تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر

.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر
.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر
.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر

تعرف على فوائد تناول سمك السردين للجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

رئيس الأركان
رئيس الأركان
رئيس الأركان

البصل الأخضر..كنز غذائى عند تناوله مع الرنجة والفسيخ

فوائد البصل الاخضر
فوائد البصل الاخضر
فوائد البصل الاخضر

فيديو

ياسمين صبري ومحمد رمضان

‎بلاغ رسمي ضد نمبر وان بسبب ياسمين صبري.. ما القصة؟

رئيس الأركان

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

أحمد عبدالعزيز

أحمد عبد العزيز: جيهان نصر في “سابع سما”.. ورانيا يوسف تثير حيرتي

سيدة مسنه

خلافات على الايجار تدفع صاحب عقار للتعدى على سيدة مسنة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد