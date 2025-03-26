أحمد موسى يعلن عن توقف برنامجه على قناة صدى البلد .. ويكشف موعد العودة

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن اليوم هو آخر حلقات برنامج "على مسئوليتي" خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد “موسى”، خلال حلقة البرنامج المُذاعة عبر قناة "صدى البلد"، أن البرنامج سيحصل على إجازة، على أن يعود مجددًا يوم السبت الموافق 5 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان قد وجّه أحمد موسى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما زفّ الإعلامي أحمد موسى بشرى سارة للمصريين بشأن توطين الصناعات الثقيلة في الدولة، حيث أعلن أنه ولأول مرة سيتم تصنيع قضبان السكك الحديدية داخل المصانع المصرية بمحافظة السويس، في خطوة كبيرة نحو تعزيز الصناعة الوطنية.