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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عبد المنعم السيد: تحسن الاقتصاد المصري ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين

الدكتور عبد المنعم السيد
الدكتور عبد المنعم السيد
علياء فوزى

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  إن تحسن الاقتصاد المصري ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين من خلال فرص عمل أفضل، استقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات العامة.

 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن المؤشرات الاقتصادية الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصاد المصري رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية خاصة الأوضاع الجيوسياسية التي تتعرض لها المنطقة والتأثير السلبي على ايرادات قناة السويس الذي انخفض إلى أكثر من  60 % خلال عام  2024 و بمتابعه المؤشرات الاقتصادية نجد أن معدل التضخم انخفض إلى 12,8% بعد أن كان تجاوز الـ 24%.

معدل النمو الاقتصادي

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن  أن معدل النمو الاقتصادي ارتفاع خلال الربع الأول من العام 2024 إلى 3.5% ومن المتوقع تحسنه خلال عام 2025 إلى أكثر من 4%، مشيرا إلى أن زيادة نمو الاقتصاد المصري ساهم  فيه بشكل كبير قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية و أيضا قطاع الصادرات وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا كبيرًا، خاصة في مجال خدمات التعهيد، حيث أصبحت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية 

وتابع"كما تحسن أداء مصر في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، حيث ارتفع بنحو 5.8 نقطة ليصل إلى 57.56 نقطة في عام 2024، مقارنة بـ 51.76 نقطة في عام 2014".

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة” و”بداية”، والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية بالمناطق الريفية عبر توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل حيث إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرحلة بلغ 350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف تطوير 1477 قرية داخل 52 مركزاً على مستوى 20 محافظة.

وأشار إلى كما نجاح مصر في خفض ديونها الخارجية بحوالي 15 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، من خلال توقيع صفقات استثمارية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

الاقتصاد المصري قناة السويس الصناعات التحويلية الاتصالات الخدمات العامة

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