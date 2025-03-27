خالد الغندور يكشف تطورات إصابة شيكابالا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات إصابة محمود عبد الرازق “شيكابالا” وموقفه من المشاركة مع الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس مصر.





وأوضح الغندور أن قائد الزمالك يخضع حالياً لجلسات تأهيلية في “الجيم” للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء فريقه أمام بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر. وأشار إلى أن شيكابالا يعاني من كدمة قوية في الركبة، ما يجعله مهدداً بالغياب عن المواجهة المرتقبة ضد سيراميكا.





وأضاف الغندور أن الجهاز الطبي للزمالك يواصل متابعة حالة اللاعب عن كثب، حيث يسعى لتجهيزه بأفضل شكل ممكن. ورغم الجهود المبذولة لتسريع عملية تعافيه، إلا أن فرص مشاركته في اللقاء المقبل لا تزال ضعيفة، خاصة أن الجهاز الفني لا يرغب في المجازفة به قبل التأكد من جاهزيته الكاملة.





ويُعد غياب شيكابالا المحتمل عن المباراة ضربة قوية للزمالك، نظراً لدوره القيادي في الفريق وخبرته الكبيرة التي تساعد في مثل هذه المواجهات الحاسمة. ويأمل الجهاز الفني في تعويض غيابه من خلال الاعتماد على بدائل قادرة على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة أمام سيراميكا.





وتنتظر جماهير الزمالك تطورات حالة قائد الفريق خلال الساعات المقبلة، على أمل حدوث مفاجأة سعيدة بقدرته على اللحاق بالمباراة، خاصة أن الفريق يسعى بقوة للوصول إلى نهائي كأس مصر والمنافسة على اللقب



