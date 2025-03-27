خالد طلعت: لأول مرة منذ سنوات الأهلي يتلقى الهزيمة 4 مباريات متتالية

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام زد في المواجهة الودية اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني .

و علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي هزيمه الاهلي امام زد :عاجل .. الأهلي يخسر وديا أمام زد بنتيجة 1-3،لأول مرة منذ سنوات طويلة الأهلي يتلقى الهزيمة في 4 مباريات متتالية !!!

و تابع :3-11 الهزيمة أمام الزمالك 0-3 في الدوري،3-20 الهزيمة أمام إنبي 0-1 في كأس الرابطة.

و أضاف :3-24 الهزيمة أمام طلائع الجيش 1-3 في كأس الرابطة.

و استكمل :3-27 الهزيمة أمام زد 1-3 في مباراة ودية.

و اختتم :أخر 4 مباريات ، 4 هزائم ، الأهلي سجل هدفين فقط ، وعليه 10 أهداف بالتمام والكمال.

وخاض الفريق الأول بالنادي الأهلي المباراة بتشكيلين خلال شوطي المباراة، الأول: "مصطفى شوبير ، اكرم توفيق امام عاشور واشرف بن شرقي يحيي عطية الله واشرف داري خالد عبد الفتاح العش حسين الشحات الدبيس محمد الزعلوك".

وسجل أهداف المباراة شادي حسين ومصطفى ميسي وأحمد عادل ميسي لزد وهدف الأهلي أشرف داري.



الأهلي والهلال السوداني



وكان الأهلي قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل واحد، بينما خسر في مباراتين، وسجل الفريق 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

يستعد الأهلي لملاقاة الهلال السوداني في مباراة مهمة ضمن ربع النهائي، حيث تعد هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين في مشوارهما القاري.