أزمة تحكيمية تلوح في الأفق قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري .. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن أزمة تحكيمية جديدة تلوح في الأفق قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، بسبب غياب المخاطبات الرسمية لاستقدام حكام أجانب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي: "حتى الآن، لم تحدث أي مخاطبات رسمية من أطراف اللقاء أو رابطة الأندية بشأن تعيين حكام أجانب".

وتابع: "أولًا، النادي الأهلي لم يخاطب اتحاد الكرة المصري بطلب حكام أجانب، خاصة أنه لم يحدد موقفه النهائي من استكمال بطولة الدوري.

ثانيًا، نادي بيراميدز لم يتقدم رسميًا بطلب لاستقدام حكام أجانب للمواجهة المنتظرة.

ثالثًا، رابطة الأندية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقة، لم تخاطب اتحاد الكرة بخصوص الحكام الأجانب، باستثناء الخطاب السابق الذي تضمن طلب تعيين 3 حكام لمباريات الأهلي مع الزمالك، وبيراميدز مع الفريقين، ولم يتم العمل به في مباراة القمة لضيق الوقت، وفقًا لما تم توضيحه من قبل اتحاد الكرة".

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "لذلك، نحن على موعد مع أزمة تحكيمية جديدة في مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة".

الأهلي والهلال السوداني

من جهة أخرى، حجز الأهلي مقعده في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا، بينما خسر في مباراتين، مسجلًا 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويستعد الأهلي لملاقاة الهلال السوداني في مباراة مرتقبة ضمن ربع النهائي، حيث تمثل المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في مشوارهما القاري.