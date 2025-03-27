بسبب سيجارة .. حريق يلتهم أشجار مزرعة برتقال بالغربية | صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق أشجار مزرعة برتقال بقرية ميت الليت هاشم إثر عقب سيجارة مما تصاعد في الأدخنة وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حفاظا على ارواح المواطنين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل حريق مزرعة برتقال بسبب سيجارة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع النيران بحديقة برتقال بنطاق قرية ميت الليث هاشم بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لإخماد النيران.

الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.