سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27-3-2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني، انخفاضا، في البنوك المصرية، بختام تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025.

أسعار الجنيه الإسترليني في مصر اليوم

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.07 جنيه للشراء.

65.52 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.07 جنيه للشراء.

65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.07 جنيه للشراء.

65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.06 جنيه للشراء.

65.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.06 جنيه للشراء.

65.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.28 جنيه للشراء.

65.59 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى

65.16 جنيه للشراء.

65.34 جنيه للبيع.