محافظ اسيوط يشهد حفل تكريم حفظه القرآن الكريم بقرية بهيج

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، حفل تكريم حفظه القرآن الكريم لمسابقة "أهل القرآن الكريم الكبرى" بمركز شباب قرية بهيج التابعة لمركز ومدينة أسيوط تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على تعزيز معرفتهم الدينية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وفضيلة الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، واللواء محمود عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، وايهاب عبدالحميد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، ورأفت حسيني حسن أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، والعديد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية والمكرمين من حفظة القرآن وأسرهم.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عماد حليم عبد السميع أعقبها كلمات ترحيب بالحضور أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ووكيل وزارة الأوقاف وقد أقيمت المسابقة ما بين عشرة مستويات المستوى الأول حفظة القرآن الكريم كاملاً، والمستوى الثانى حفظة 3/4 أجزاء من القرآن الكريم، والمستوى الثالث حفظة 20 جزء من القرآن الكريم، والمستوى الرابع حفظة نصف القرآن الكريم إلى المستوى العاشر حيث أشرف على المسابقة عدداً من مشايخ الأزهر والأوقاف.

وهنأ محافظ أسيوط – خلال كلمته- الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب وتحفزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنياً لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات خاصة وأنهم قادة المستقبل ومستكملي مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة مشيداً بالجهود المبذولة معهم من قبل أسرهم وأولياء أمورهم ومعلميهم وتشجيعهم على الوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى.

عودة كتاتيب تحفيظ القرآن

وأشاد أبوالنصر بقرار الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بعودة كتاتيب تحفيظ القرآن داعياً إلى ضرورة تعظيم الفائدة من حفظ القرآن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مُعبراً عن بالغ سعادته وسروره بتواجده وسط هذه الكوكبة من الحفظة، مؤكداً على أن كتاتيب تحفيظ القرآن ستكون متاحة للجميع بالمجان، مع توفير محفظين متخصصين ومعتمدين لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم، إلى جانب تقديم دروس توعوية وتعاليم القرآن الكريم، تحت إشراف وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير مؤكداً أهمية تعزيز روح الإخاء والمودة بين أبناء المجتمع.