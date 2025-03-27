محافظ الغربية: تكريم الأسرة القرآنية من سجين الكوم شرف وفخر لمصر

أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن فخره واعتزازه بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسرة من قرية سجين الكوم بمركز قطور، بعد فوزها بالمركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تكريم رئيس الجمهورية

وقدم محافظ الغربية خالص التهاني والتقدير للسيدة عايدة أحمد محمود مخلص، ونجليها جهاد محمد فتحي ناصف، ومصطفى محمد فتحي ناصف، لفوزهم بهذه الجائزة المشرفة والتي بلغت مليون و50 ألف جنيه، تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم، وتدبرهم معانيه ومقاصده، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس مدى اهتمام أبناء الغربية بحفظ كتاب الله وسعيهم للتميز في علومه.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أبناء محافظة الغربية دائمًا في الصدارة في مختلف المجالات، وخاصة في مجال حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن حفظة كتاب الله هم النماذج المضيئة التي يجب أن يُحتذى بها، لما يحملونه من قيم أخلاقية وإنسانية عظيمة، موضحًا أن القرآن الكريم هو النور الذي يهدي البشرية إلى طريق الخير والسلام.

دور الأسرة المصرية في غرس القيم الدينية

كما أشاد محافظ الغربية بدور الأسرة المصرية في غرس القيم الدينية والتمسك بتعاليم الإسلام السمحة، مؤكدًا أن الاهتمام بتحفيظ القرآن للأبناء هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا لهم وللمجتمع ككل، مشددًا على أن محافظة الغربية لن تتوانى عن دعم حفظة القرآن الكريم وأسرهم، وتكريمهم بما يليق بعطائهم وتميزهم.

وفي ختام تهنئته، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة تقدير إلى جميع أسر حفظة القرآن الكريم، داعيًا أبناء الغربية إلى الاقتداء بهذه النماذج المشرفة، والاستمرار في حمل راية القرآن، والعمل بما جاء فيه من قيم التسامح والإخلاص والعطاء، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دائمًا على تكريم النماذج المتميزة في مختلف المجالات، خاصة حفظة القرآن الكريم الذين يمثلون كنزًا ثمينًا لمصر وللأمة الإسلامية بأسرها.