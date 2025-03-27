سوزوكي سويفت هاتشباك بـ 120 ألف جنيه

توجد داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

سوزوكي سويفت موديل 1993 الهاتشباك

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توفيرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي سويفت موديل 1993، التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك.

سوزوكي سويفت موديل 1993 الهاتشباك

- مواصفات سوزوكي سويفت موديل 1993 الخارجية

تمتلك سيارة سوزوكي سويفت موديل 1993 من الخارج تصميما أنيقا وجذابا بفضل احتوائها على شبكة أمامية صغيرة، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي على مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار سوزوكي أيضا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

سوزوكي سويفت موديل 1993 الهاتشباك

- محرك سوزوكي سويفت موديل 1993

تعرض سيارة سوزوكي سويفت موديل 1993 للبيع باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 111 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

- مقصورة سوزوكي سويفت موديل 1993 الداخلية

سوزوكي سويفت موديل 1993 الهاتشباك

تحتوي مقصورة سيارة سوزوكي سويفت موديل 1993 على الكثير من المميزات، من ضمنها فرش مقاعد من الجلد، وبها مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج يدوي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان.

سوزوكي سويفت موديل 1993 الهاتشباك

- سعر سوزوكي سويفت موديل 1993

تباع سيارة سوزوكي سويفت موديل 1993 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.