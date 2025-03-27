رياح الخماسين تضرب مصر.. احذر ارتفاع كبير في الحرارة وتقلبات مفاجئة

تشهد البلاد اليوم الخميس 27 مارس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويسود طقس حار نهارًا على جميع المناطق، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما يعكس بداية التقلبات الجوية المصاحبة لفصل الربيع.

ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البلاد تتأثر بكتل هوائية دافئة قادمة من مناطق صحراوية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا.

كما أشارت خرائط الطقس إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع امتداد التأثير ليشمل السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية. وتعد هذه الموجة أولى هجمات فصل الربيع، حيث يشهد الموسم عادة نشاطًا لرياح الخماسين، التي تتسبب في اضطرابات جوية وتقلبات سريعة في درجات الحرارة.

تحذيرات الأرصاد ونصائح للمواطنين

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر واتباع الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة. ومن أهم التوصيات التي أصدرتها:

ارتداء الملابس المناسبة للأحوال الجوية، وتجنب التخفيف المفاجئ للملابس الصيفية حتى لا يتعرض الأفراد لنزلات البرد، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

الابتعاد عن المناطق الصحراوية والمفتوحة أثناء نشاط الرياح، لتجنب التعرض للأتربة والغبار.

استخدام الكمامات الطبية للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الصدرية أو أمراض الجهاز التنفسي، نظرًا لنشاط الأتربة المحمولة بالرياح.

القيادة بحذر على الطرق السريعة والمناطق المتأثرة بانخفاض الرؤية بسبب العواصف الترابية.

وتشير التوقعات إلى اضطراب نسبي في حركة البحرين المتوسط والأحمر، حيث من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية. أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون خفيفًا إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج بين 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة في مختلف أنحاء الجمهورية كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 - الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 34 - الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 36 - الصغرى 20

جنوب الصعيد: العظمى 38 - الصغرى 18

وتُعد هذه التغيرات الجوية مؤشرًا واضحًا على بدء فصل الربيع، حيث يصاحب هذا الموسم عادةً تقلبات حادة في درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة. لذا، ينصح بمتابعة التحديثات الجوية بشكل دوري واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالظروف الجوية المتغيرة.