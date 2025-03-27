الأقصر: وضع خطة متكاملة لتقديم الخدمات الصحية بكفاءة خلال أيام عيد الفطر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة، وضع خطة طموحة متكاملة لضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة خلال أيام عيد الفطر المبارك، منها الإجراءات الوقائية والعلاجية، واستمرار العمل بالمبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، خلال أيام العيد .



وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الخميس، أن هناك حزمة من التدابير لضمان سلامة المواطنين، أبرزها تجهيز فرق الاستجابة السريعة، وتشغيل الغرفة الوقائية على مدار 24 ساعة، ووضع نوبتجيات للفرق الوقائية لمتابعة صحة البيئة ومراقبة الأغذية، ومكافحة الأمراض المعدية.. كما تم تأمين كميات كافية من الأمصال واللقاحات الوقائية، وضمان التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأضاف البيان أنه على المستوى العلاجي، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيي القرنة المركزي وحميات الأقصر، ووقف الإجازات للفرق الطبية، مع تجهيز فرق انتشار سريع وتوفير أدوية الطوارئ بكميات إضافية ، مع استمرارية انعقاد غرفة الأزمات طوال أيام العيد لمتابعة الحالات الطارئة.

وتابع البيان أن المديرية مستمرة في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية خلال أيام العيد، بعد أن نجحت في الكشف على 756 مواطنًا خلال شهر رمضان، بينهم 395 حالة فحص ثدي، و361 حالة اعتلال كلوي وأمراض مزمنة، من خلال الفرق الثابتة والمتحركة التي استهدفت أماكن التجمعات والمساجد الكبرى مثل المسجد العتيق بأرمنت.