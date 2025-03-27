قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سندباد.. القصة الكاملة لغرق غواصة سياحية في الغردقة ومصرع 6 أشخاص
أول دولة تعلن عيد الفطر 2025 .. وهذا موقفه في مصر ومواعيد الصلاة بالمحافظات
25 مليون جنيه.. تفاصيل أزمة جديدة في الأهلي بسبب الانسحاب من القمة
9 أضرار لتدخين «الأيكوس».. مخاطر صحية متعددة قد تصل إلى السرطان
سعر عيار 21 الآن .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم
قصف عدة أهداف إسرائيلية.. بيان هام من ميليشيا الحوثي
بمشاركة 33دولة.. جدول منافسات كأس العالم لسلاح السيف للسيدات بالقاهرة
هل توقف برنامج مكافحة الآفات الزراعية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة بالفيديو
ليلة القدر.. طلاب وأساتذة الأزهر يحصدون المراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن
النائب العام يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
استئناف الحرب على غزة.. هل بدأت إسرائيل في احتلال القطاع وتهجير سكانه؟
السبت المقبل .. كسوف جزئي للشمس يتزامن مع اقتران شوال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر: وضع خطة متكاملة لتقديم الخدمات الصحية بكفاءة خلال أيام عيد الفطر

الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة،
الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة،
أ ش أ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة، وضع خطة طموحة متكاملة لضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة خلال أيام عيد الفطر المبارك، منها الإجراءات الوقائية والعلاجية، واستمرار العمل بالمبادرات الرئاسية، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، خلال أيام العيد .


وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الخميس، أن هناك حزمة من التدابير لضمان سلامة المواطنين، أبرزها تجهيز فرق الاستجابة السريعة، وتشغيل الغرفة الوقائية على مدار 24 ساعة، ووضع نوبتجيات للفرق الوقائية لمتابعة صحة البيئة ومراقبة الأغذية، ومكافحة الأمراض المعدية.. كما تم تأمين كميات كافية من الأمصال واللقاحات الوقائية، وضمان التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأضاف البيان أنه على المستوى العلاجي، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيي القرنة المركزي وحميات الأقصر، ووقف الإجازات للفرق الطبية، مع تجهيز فرق انتشار سريع وتوفير أدوية الطوارئ بكميات إضافية ، مع استمرارية انعقاد غرفة الأزمات طوال أيام العيد لمتابعة الحالات الطارئة.

وتابع البيان أن المديرية مستمرة في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية خلال أيام العيد، بعد أن نجحت في الكشف على 756 مواطنًا خلال شهر رمضان، بينهم 395 حالة فحص ثدي، و361 حالة اعتلال كلوي وأمراض مزمنة، من خلال الفرق الثابتة والمتحركة التي استهدفت أماكن التجمعات والمساجد الكبرى مثل المسجد العتيق بأرمنت.

مديرية الشئون الصحية بالأقصر خطة طموحة متكاملة تقديم الخدمات الصحية عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

أسعار الدواجن

قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

الاهلي مواليد 2005

الأهلي خرج متعور.. شوبير يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري بالناشئين

صورة موضوعية

الصور الأولى لغرق الغواصة سندباد بالغردقة.. ارتفاع الوفيات لـ 6 أشخاص

عيد الفطر

عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد الصلاة في جميع المحافظات

موعد عيد الفطر - صلاة العيد

كم باقى على عيد الفطر 2025؟ رسميا دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد ومواقيت الصلاة

علامات ليلة القدر

فلكي سعودي يوضح حقيقة علامات ليلة القدر الفلكية ويثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي

صورة ارشيفية

غرق الغواصة السندباد في البحر الأحمر وإنقاذ 29 شخصًا وإصابة 9 آخرين

ترشيحاتنا

أرشيفي

معدل البطالة بين السعوديين يسجل أدنى مستوى في تاريخه

ارشيفي

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من اليمن

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي: سيتم إطلاق النار صوب أي جهة تستهدف سفننا في الشرق الأوسط

بالصور

طريقة عمل الكحك بالعجوة في المنزل

كحك بالعجوة
كحك بالعجوة
كحك بالعجوة

شقيقة إيناس النجار تكشف تفاصيل حالتها الصحية: تعاني من التهاب شديد بالمرارة

إيناس النجار
إيناس النجار
إيناس النجار

وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية

انتبه من الدودة المنتشرة في الرنجة

الرنجة
الرنجة
الرنجة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بداية الذروة والحرارة تتجاوز هذه الدرجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

سعر عيار 21 الآن .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

اية سماحة

آية سماحة: الرجل اللي مش متربي مش بيحترم الست

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تقديم الدعم للقوات الجوية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد