موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى لمواجهة بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

يواجه البنك الأهلي نظيره بيراميدز غدا الجمعة في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي.

وكان البنك الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر.

بينما كان بيراميدز فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

تنقل قناة أون سبورت مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بمنافسات نصف نهائي كأس مصر