قصف عدة أهداف إسرائيلية.. بيان هام من ميليشيا الحوثي

أعلنت ميليشيا الحوثي استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي.

وقالت ميليشيا الحوثي في بيان لها "قصفنا هدفا عسكريا جنوبي تل أبيب بصاروخ باليستي.

وأضافت "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعدد من المسيرات والصواريخ.

وختمت "الهجمات على إسرائيل بداية لتوسيع تدريجي للعمليات العسكرية الأيام المقبلة.

وكان الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخين أطلقا من اليمن قبل عبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية.

فيما أكد قائد ميليشيا الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي في وقت سابق أن المسار العدواني للعدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية، يتجه نحو هدف واضح هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الحوثي، في بيان له: "بوسع المسلمين أن يقدموا الدعم اللازم والكامل للشعب الفلسطيني ومجاهديه بما يسهم في فرض معادلات الردع.

وأضاف: بوسع المسلمين التحرك بدلا عن إتاحة الفرصة للعدو الإسرائيلي لفرض معادلة الاستباحة والتي تشكل خطرا على كل الأمة.

وتابع : على المسلمين أن يحذروا من اليأس والهزيمة النفسية، وعليهم أن يثقوا بالله وبوعده الصادق في زوال الكيان الإسرائيلي.

وأردف: اليمن رسميا وشعبيا اتخذ موقفه المساند للشعب الفلسطيني في إطار انتمائه الإيماني الأصيل.

وواصل: مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني دون تراجع بالرغم من العدوان الأمريكي.

وختم تصريحاته بالقول : نؤكد على ثباتنا في موقفنا المبدئي الإيماني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني بكل ما نستطيع دون تردد ولا تراجع.