الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ فلسطين 2

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ فلسطين 2.

وقالت الجماعة، في بيان لها: "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة؛ استهدفت القوة الصاروخية، مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة".

وأضافت: "وتنبه القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الطيران، إلى أن ما يسمى بمطار بن جوريون، أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية، وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتابع البيان: "ولليوم السادس على التوالي وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية، استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

وقال البيان: "وخلال الساعات الماضية شن العدو الأمريكي عددا من الغارات على عدد من المحافظات، في محاولة فاشلة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة".