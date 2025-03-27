قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عسيري لـ عمر كمال: وشك قريب من اليابانيين.. ورد مفاجئ من الأخير
كان أنموذجا لعزة العلماء وجلال قدرهم.. شيخ الأزهر ينعى العالم الجليل محمد المحرصاوي
موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للحكومة والقطاع الخاص
دعاء ليلة 28 رمضان .. كلمتان مجابتان بسرعة البرق
أوراق وسعر استخراج القيد العائلي 2025.. تعرف عليها
تعرف على موعد الحلقة 28 من مسلسل شهادة معاملة أطفال
مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر 2025
الأهلي يسعى إلى استعارة محمد عبد المنعم قبل كأس العالم للأندية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية سيراليون بقصر الاتحادية.. فيديو
إنه أنا.. مبابي يبدي دهشته من تمثاله الشمعي بمتحف مدام توسو بلندن
التصدي للغش| مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات.. موعد صدور القرار
مليار دولار .. جوائز كأس العالم للأندية تصدم المشاركين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوراق وسعر استخراج القيد العائلي 2025.. تعرف عليها

القيد العائلي
القيد العائلي
أحمد مهدي

حددت وزارة الداخلية سعر وخطوات استخراج القيد العائلي 2025 سواء المميكن من السجلات المدنية والمراكز النموذجية أو عن طريق بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من الهاتف المحمول.

استخراج القيد العائلي 2025 

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن سعر استخراج القيد العائلي 2025 المميكن والإلكتروني، والذي وفرت وزارة الداخلية طريقة أون لاين لاستخراجه من خلال بوابة وزارة الداخلية الرسمية، بالإضافة لإمكانية استخراجه من السجل المدني أو الأحوال المدنية والمراكز النموذجية التابعة للأحوال المدنية.

خطوات استخراج قيد عائلي فوري عبر الإنترنت .. الرابط وطريقة التقديم | الشرقية توداي
قيد عائلي 2024

سعر استخراج القيد العائلي 2025

- قيد عائلي 25 جنيها
- قيد زواج 40 جنيها
- قيد عائلي مميكن 65 جنيها

رسوم استخراج قيد عائلي 2025

وعن سعر استخراج القيد العائلي 2025 يمكن استخراج القيد من خلال السجل المدني والمراكز النموذجية المختلفة على مستوى الجمهورية مقابل دفع مبلغ 25 جنيها بالإضافة لاستخراج قيد زواج مقابل 40 جنيها، وأيضا استخراج قيد عائلي أون لاين من موقع الوزارة مقابل 65 جنيها سواء للمرة الأولى أو الثانية.

كيفية استخراج قيد عائلي
سجل مدني التجمع الأول

شروط استخراج القيد العائلي

حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج القيد العائلي أول مرة، حيث يتوجب التوجه إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية أو أقرب سجل مدني لطالب الخدمة، والتقدم على شباك استخراج القيد العائلي وطلب الخدمة واستيفاء بعض المستندات الهامة التي يأتي على رأسها بطاقة الرقم القومي التي يستوجب أن تكون سارية وصالحة، ثم يتم شراء نموذج القيد العائلي واستكمال الخطوات.

في 5 خطوات.. طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
قطاع الأحوال المدنية

اوراق استخراج القيد العائلي اول مرة

  1. بطاقة الرقم القومي سارية وصالحة
  2. نموذج 40 قيد عائلي يتم شرائه من السجل المدني
  3. صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمة
  4. وثيقة الزواج في حالة ما إذا كان متزوجا
  5. وثيقة زواج الأب والأم في حالة الأعزب
  6. وثائق الوفاة المميكنة لأفراد الأسرة المتوفيين
  7. شهادات ميلاد مميكنة للأبناء

استخراج قيد عائلي من السجل المدني

وتتضمن أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، صورة البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد المميكنة وشهادات الوفاة المميكنة وايضا قسيمة الزواج المميكنة، وذلك لكافة أفراد الأسرة ثم التقدم إلى السجل المدني التابع له المواطن وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به ودفع رسوم القيد العائلي على الشباك ثم استلام القيد العائلي بعد ثلاثة أيام.

استخراج قيد عائلي 2025

ومع اوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، حددت وزارة الداخلية بعض الشروط لاستخراج قيد عائلي من السجل المدني أو الكترونيا، وهي ضرورة أن يتواجد الشخص بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الثانية وطلب خدمة استخراج الرقم القومي، ولابد من توافر قسيمة الزواج المميكنة، وايضا توافر شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة وشهادة وفاة مميكنة للمتوفين من أفراد الأسرة، وإيضاح الحالة الإجتماعية في بطاقة الرقم القومي.

سعر القيد العائلي لأول مرة

وأعلنت وزارة الداخلية عن أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة والذي لا يمكن استخراجه الكترونيا للمرة الأولى، والمتضمن شهادات ميلاد ووفاة أفراد الأسرة ووثيقة الزواج، كما تم تحديد سعر استخراج قيد عائلي من السجل المدني حيث يتم دفع رسوم 65 جنيها لاستخراج القيد العائلي ثم التعرف على موعد استلام القيد العائلي والحضور لاستلامه.

القيد العائلي استخراج القيد العائلي القيد العائلي 2025 سعر القيد العائلي اوراق القيد العائلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

موعد عيد الفطر - صلاة العيد

كم باقى على عيد الفطر 2025؟ رسميا دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد ومواقيت الصلاة

أرشيفية

إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. خاص

صورة موضوعية

الصور الأولى لغرق الغواصة سندباد بالغردقة.. ارتفاع الوفيات لـ 6 أشخاص

طقس عيد الفطر.. هل تستمر الموجة الحارة؟

هل تستمر الموجة الحارة في عيد الفطر المبارك؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة

2000 جنيه.. منحة خاصة برمضان وعيد الفطر لهذه الفئة| تفاصيل

2000 جنيه منحة خاصة برمضان وعيد الفطر .. من يستحق الصرف ومتى؟

عيد الفطر

عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد الصلاة في جميع المحافظات

ترشيحاتنا

ستارمر

رئيس الوزراء البريطاني يطالب بفرض عقوبات على روسيا

ماكرون

ماكرون يخطط لنشر قوات أوروبية في أوكرانيا بعد إقرار السلام

سوريا - علم

سوريا.. صابرين تقدم استقالتها من المركزي وتعيين حصرية بدلا منها

بالصور

بالحلويات.. منيو آخر 3 أيام من رمضان بتكلفة بسيطة

منيو اقتصادي لآخر 3 أيام من رمضان
منيو اقتصادي لآخر 3 أيام من رمضان
منيو اقتصادي لآخر 3 أيام من رمضان

بعد دخول إيناس النجار في غيبوبة بسببها..أسباب التهاب المرارة وأبرز أعراضه وطرق علاجه

ٱصابة إيناس النجار بالتهاب المرارة الشديد
ٱصابة إيناس النجار بالتهاب المرارة الشديد
ٱصابة إيناس النجار بالتهاب المرارة الشديد

تكريم نجوم وصناع مسلسل أهل الخطايا بندوة صدى البلد

ندوة مسلسل أهل الخطايا
ندوة مسلسل أهل الخطايا
ندوة مسلسل أهل الخطايا

بسبب لام شمسية.. اليونيسيف توفر حلا للأهل والأطفال لمحاربة التحر.ش واكتشافه

لام شمسية
لام شمسية
لام شمسية

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

115 ألف شقة.. تفاصيل قرار الوزراء بشأن وحدات محدودي الدخل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

وفاة 6 وإنقاذ العشرات.. غرق غواصة سياحية بالغردقة وتحرك عاجل من فرق الإنقاذ

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بداية الذروة والحرارة تتجاوز هذه الدرجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

سعر عيار 21 الآن .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد