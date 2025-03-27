صاحب عبارة الجملي هو أملي.. وفاة إبراهيم الطوخي بعد أزمة صحية مفاجئة

توفي اليوم الخميس ، إبراهيم الطوخي، المعروف بلقب "الجملي هو أملي"، والذي اشتهر ببيع فواكه اللحوم" السمين" الشعبي في منطقة المطرية بالقاهرة.

واشتهر الطوخي بأسلوبه الفريد في الترويج لبيع مأكولاته، ما جعله يحظى بشعبية واسعة بين رواد الإنترنت. وقد تفاعل كثيرون مع خبر وفاته، معبرين عن حزنهم لفقدانه، ومشيدين بشخصيته العفوية التي رسمت الابتسامة على وجوه الكثيرين.



الطوخي ظاهرة شعبية

وبرز إبراهيم الطوخي كظاهرة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة "تيك توك"، حيث اشتهر بعباراته المميزة مثل "الجملي هو أملي" و"كل سمين واضرب التخين" ورش كالونيا، إلى جانب تقديمه سندوتشات السمين بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات، ما أثار دهشة المتابعين حول كيفية تحقيقه الأرباح رغم ارتفاع أسعار اللحوم.