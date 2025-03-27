هاري كين.. موسم أول مع بايرن ميونخ دون ألقاب وشائعات حول مستقبله

رغم انتقاله إلى بايرن ميونخ في صيف 2023 قادمًا من توتنهام بحثًا عن الألقاب، إلا أن هاري كين لم يحقق حتى الآن أي بطولة مع العملاق البافاري، وسط استمرار المنافسة على الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

كين والحس التهديفي العالي

على الرغم من غياب الألقاب، إلا أن كين واصل تألقه التهديفي، حيث سجل أهدافًا مهمة مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم، ما يؤكد استمراريته كأحد أبرز المهاجمين في العالم.

اهتمام ليفربول بـ كين

وفقًا لتصريحات آلان شيرر، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، فإن ليفربول قد يكون بحاجة إلى مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع احتمالية رحيل محمد صلاح مع نهاية عقده، بالإضافة إلى تصاعد الشائعات حول انتقال ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد.

وقال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": “أعتقد أن ليفربول سيبحث عن مهاجم صريح هذا الصيف، وهاري كين سيكون خيارًا رائعًا بالنظر إلى حجم النادي وقدرته على تسجيل الأهداف”.

وأضاف: “سواء قرر هاري البقاء في ألمانيا أو العودة إلى البريميرليج، فسيكون لديه عدة خيارات. لطالما قلت إن عودته إلى إنجلترا ستمنحه فرصة قوية جدًا لتحطيم رقمي القياسي، وأنا من كبار المعجبين به”.

شرط جزائي قد يسهل رحيله عن بايرن

ضم بايرن ميونخ كين مقابل 104 ملايين جنيه إسترليني، لكن تقارير صحفية كشفت عن وجود شرط جزائي في عقده، كان يمكن تفعيله خلال الميركاتو الشتوي 2024، ما كان سيسمح له بالمغادرة مقابل 67 مليون جنيه إسترليني.

ورغم عدم استغلال هذا البند، فإن الشرط الجزائي سيُفعّل مجددًا في شتاء 2026، مما قد يمكنه من الرحيل مقابل 54 مليون جنيه إسترليني فقط، أي بأقل من نصف المبلغ الذي دفعه بايرن لضمه.

هل يعود كين إلى البريميرليج؟

مع استمرار الغموض حول مستقبل كين، تظل احتمالية عودته إلى الدوري الإنجليزي قائمة، سواء عبر ليفربول أو نادٍ آخر، خاصة إذا لم يحقق النجاح المنتظر مع بايرن ميونخ.