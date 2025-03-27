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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يسعى إلى استعارة محمد عبد المنعم قبل كأس العالم للأندية

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
محمد بدران

يتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع نادي نيس الفرنسي، من أجل الحصول على موافقتهم لاستعادة خدمات محمد عبد المنعم نجم الدفاع الأحمر السابق، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة في شهر يونيو المقبل.


وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يتفاوض مع نيس الفرنسي بشكل رسمي لاستعارة محمد عبدالمنعم فترة كأس العالم للأندية"

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

الأهلي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم كأس العالم للأندية

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