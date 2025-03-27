اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، يبحث الكثير من المواطنين، عن مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر 2025، باعتبار المترو الوسيلة الرئيسية في القاهرة الكبرى، وتساعد على تجنب الزحام المروري.

مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر

قالت وزارة النقل في بيان لها: إن مواعيد تشغيل المترو خلال عيد الفطر 2025 ستظل متوافقة مع الجدول المطبق في شهر رمضان، مع إدخال بعض التعديلات، لضمان تلبية احتياجات الركاب خلال العيد.

مواعيد تشغيل الخط الأول للمترو في العيد

جاءت مواعيد تشغيل الخط الأول خلال العيد، على النحو التالي:

- ينطلق أول قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يتحرك آخر قطار من محطة حلوان في 12:15 صباحًا.

- يغادر آخر قطار من محطة المرج الجديدة في 12:30 صباحًا.

مواعيد تشغيل الخط الثاني في عيد الفطر

- ينطلق أول قطار من محطة شبرا الخيمة في 5:15 صباحًا.

- ينطلق آخر قطار من محطتي شبرا الخيمة والمنيّب في 12:40 صباحًا.

تتقاطع آخر الرحلات بين الخطين الأول والثالث في محطة العتبة في تمام 12:30 صباحًا.

مواعيد تشغيل الخط الثالث

أعلنت هيئة تشغيل المترو عن تمديد ساعات التشغيل للخط الثالث خلال العيد، حيث سيتم إغلاق المحطات في 2:00 صباحًا بدلًا من 1:00 صباحًا، وذلك لمواكبة كثافة الركاب.

وجاءت مواعيد التشغيل على النحو التالي:

- ينطلق أول قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في 5:15 صباحًا.

- يغادر أول قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج في 5:20 صباحًا.

- ينطلق أول قطار من روض الفرج إلى عدلي منصور في 5:15 صباحًا.

- يتحرك آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في 12:06 صباحًا.

- يتحرك آخر قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج في 12:02 صباحًا.

- يغادر آخر قطار من روض الفرج إلى عدلي منصور في 12:26 صباحًا.

- ينطلق آخر قطار من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور في 12:23 صباحًا.