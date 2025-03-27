إخصائي طب نفسي: نوبات الهلع تمثل تجربة قاسية يعيش فيها الإنسان إحساس الموت

أكد الدكتور أحمد هارون، أخصائي الطب النفسي، أن المصابين بنوبات الهلع غالبًا ما يتنقلون بين المستشفيات والعيادات المختلفة بحثًا عن تفسير لحالتهم، رغم أن جميع الفحوصات الطبية تؤكد سلامتهم العضوية.

وقال هارون، خلال تقديمه برنامج “علمتني النفوس”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نوبات الهلع تمثل تجربة قاسية يعيش فيها الإنسان إحساس الموت دون أن يتوفى فعليًا، لافتا إلى أن المصابين بهذا الاضطراب يعانون من خوف دائم من الموت، ما يدفعهم إلى تجنب العديد من المواقف الحياتية.

بحثًا عن النجاة

وتابع أخصائي الطب النفسي، أن هؤلاء المرضى يمرون بحالة من الشلل النفسي والجسدي أثناء النوبة، حيث تتسارع ضربات القلب، ويشعرون بالاختناق والدوار، لدرجة تدفعهم إلى الذهاب للطوارئ بحثًا عن النجاة.