رامز جلال يتغزل فى هدي الإتربي: فخر الإنتاج المصري

وقعت الفنانة هدى الإتربي، ضحية لبرنامج المقالب رامز إيلون مصر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر.

وقال رامز جلال عن هدى الإتربي "فخر الإنتاج المصري، والمعادي بتخرج إنتاج مش عادي".

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب، وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.