مجدي الهواري يكشف رأيه في برامج رامز جلال وسر اختفائه عن السينما

علق المخرج مجدي الهواري، على عدم وجود رامز جلال في السينما خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "رامز جلال ممكن يكون مش مركز في السينما بسبب الوقت وهو بيحضر جامد أوي لبرنامجه وهو ممكن يكون مُقل في اعماله السينمائية برغم أنه قدم حاجات كتير".

وأوضح مجدي الهواري، خلال لقاءه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن سبب اختفاء رامز جلال قد يكون بسبب تجهيزه للعودة بشكل مختلف أو تقديم نوع ثاني من السينما أو موضوع آخر بشكل مختلف عن الأفلام السابقة له، مضيفا: "ممكن تكون الوقفة قبل تقديم حاجة مختلفة".

واستكمل: "معنديش معلومة عن رامز جلال لكن لو قدم فيلم سينما النهاردة مش هتكون زي اللي اتقدمت قبل كده ومعتقدش النوع ده من الافلام القائمة على الموقف الكوميدي اللحظي هيقدم موضوع جديد زي مثلا محمد سعد بعد كل الشخصيات اللي عملها رجع بالدشاش وبشكل مختلف"، مؤكدا أن أهم فيلم قدمه محمد سعد هو فيلم اللى بالي بالك وكان كامل متكامل.