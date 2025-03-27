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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هدى الإتربي تفاجئ رامز جلال بردها على: إيه أكتر حاجة بتشدك في الرجل؟

هدى الأتربي
هدى الأتربي
محمود محسن

حلت الفنانة هدى الإتربي، “قنبلة الجيل” ضيفة اليوم الخميس على حلقة برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه رامز جلال، خلال موسم رمضان يوميًا بعد الإفطار مباشرة على قناة MBC مصر.


 

وقام رامز جلال بسؤال الفنانة هدى الإتربي، “ايه أكتر حاجة بتشدك في الراجل؟، لتجيب هدى الإتربي أنه يكون رامز”

ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو على.

 

مفاجآت عديدة

ويشهد برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2025 مفاجآت عديدة مع ضيوفه الذين يقعون ضحايا لمقالبه هذا العام.

هدى الإتربي رامز إيلون مصر موسم رمضان الإفطار أذان المغرب

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