قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية
دعاء آخر جمعة فى رمضان باسم الله الأعظم.. تفتح لك الأبواب المغلقة
بعد تحقيقات مكثفة.. الأمن يلقي القبض على تيك توكر شهير بتهمة انتهاك الآداب العامة
لجنة التخطيط بالأهلي توصي برحيل مدافع الفريق.. وكولر يرفض
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
محمد شاهين: خايف من الجمهور بعد "لام شمسية"
ماتلبسش خفيف .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
رئيس وزراء كندا: زمن التعاون الوثيق مع واشنطن انتهى
دعاء ليلة الجمعة الأخيرة في رمضان.. ردده يقضي الحوائج ويفك الكروب ويمحو الذنوب
4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
المقطورة دخلت في بلكونة منزل بكفر شكر.. ومحافظ القليوبية يتدخل في الواقعة
دامت الأخوة.. وزير الأوقاف يتلقى تهاني الكنائس بعيد الفطر ويشيد بروح الإخاء الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد الكنيسة بمطروح يزور المنطقة الأزهرية لتقديم التهنئة بعيد الفطر

وفد الكنيسة خلال التهنئة بعيد الفطر
وفد الكنيسة خلال التهنئة بعيد الفطر
ايمن محمود

استقبل الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة بمطروح، بقيادة القمص متي زكريا، قمص كنيسة العذراء مريم، بديوان عام المنطقة، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح، والشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور محمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة، وعدد من مديري الإدارات التعليمية، والوعظ.

ضم الوفد الكنسي القس كيرلس ميخائيل، راعي كنيسة الملاك، وماجد حربي، مسئول العلاقات العامه بالكنيسة.

الكنيسة بمطروح

 

وعبر الوفد عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم للمسلمين في محافظة مطروح بمناسبة هذه المناسبة السعيدة، مؤكدين على روح الأخوة والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

من جانبه، أعرب الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، نيابة عن الأزهر بمطروح، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة من الإخوة الأقباط، مؤكدًا على عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في مصر عامة وفي مطروح خاصة.

وأشار إلى أهمية هذه الزيارات في تعزيز الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، والتأكيد على أن المصريين نسيج واحد يجمعه حب الوطن والسعي نحو تقدمه وازدهاره.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الأحاديث الودية والتأكيد على أهمية التسامح والمودة ونبذ التعصب، وضرورة العمل المشترك لما فيه خير ومصلحة المجتمع.

كما أكدوا على أهمية الدور الديني في تعزيز القيم الإيجابية ونشر ثقافة السلام والمحبة بين الناس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التقليد السنوي الذي يعكس روح الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي في محافظة مطروح، حيث يحرص ممثلو المؤسسات الدينية المختلفة على تبادل التهاني في المناسبات الدينية، مما يعزز من قوة النسيج الوطني ويجسد أسمى معاني الأخوة الإنسانية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات ازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

وفاة ابراهيم الطوخي

رحيل ملك السمين.. ماذا حدث لـ إبراهيم الطوخي صاحب مقولة الجملي هو أملي؟

هلال

السعودية تدعو عموم المسلمين بالبلاد لتحري رؤية هلال شوال.. السبت

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

ابراهيم الطوخي

صاحب عبارة الجملي هو أملي.. وفاة إبراهيم الطوخي بعد أزمة صحية مفاجئة

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الرؤية يوم السبت المقبل

عيد الفطر 2025

موعد عيد الفطر 2025 .. فلكيا رمضان 29 يوما.. ودار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

ابراهيم الطوخي

الجملي هو أملي .. تعرف على سبب وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين فى مصر

ترشيحاتنا

ترامب ورسوم جمركية جديدة

بعد رسوم ترامب .. خسائر كبيرة لعدد من شركات السيارات العالمية

تسلا و BYD

المنافسة تتزايد بين تسلا وBYD .. أرقام مذهلة لصالح العملاق الصيني

مزادات السيارات

مزاد جديد لبيع السيارات في مصر.. فرصة مميزة بهذا الموعد

بالصور

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح يحتفلون بالعرض الخاص

سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان

تخلص من الوزن الزائد في رمضان بهذه العشبة المذهلة

الكرش
الكرش
الكرش

لوسي تكشف أسرار وكواليس فهد البطل في ضيافة صدى البلد

لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد

قبل العيد.. تعرف على خطوات سهلة لتنظيف الثلاجة والديب فريزر

خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد
خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد
خطوات لتنظيف الثلاجة والديب فريزر قبل العيد

فيديو

جيهان أنور مع تقى الجيزاوي

كسر توتري.. جيهان أنور تروي موقفا مثيرا لحظة التمثيل أمام عادل إمام

الفنانه إيناس النجار

الوضع صعب.. الفنانة إيناس النجار حالتها حرجة بعد دخولها في غيبوبة

اب ينهى حياة اطفاله

بسبب الشابو.. أب ينهي حياة اثنين من أطفاله بالشرقية

نهى عابدين

نهى عابدين تكشف أسرار حياتها وتتحدث عن استبعادها من "العتاولة 2"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد