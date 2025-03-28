وفد الكنيسة بمطروح يزور المنطقة الأزهرية لتقديم التهنئة بعيد الفطر

استقبل الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة بمطروح، بقيادة القمص متي زكريا، قمص كنيسة العذراء مريم، بديوان عام المنطقة، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح، والشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور محمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة، وعدد من مديري الإدارات التعليمية، والوعظ.

ضم الوفد الكنسي القس كيرلس ميخائيل، راعي كنيسة الملاك، وماجد حربي، مسئول العلاقات العامه بالكنيسة.

الكنيسة بمطروح

وعبر الوفد عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم للمسلمين في محافظة مطروح بمناسبة هذه المناسبة السعيدة، مؤكدين على روح الأخوة والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

من جانبه، أعرب الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، نيابة عن الأزهر بمطروح، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة من الإخوة الأقباط، مؤكدًا على عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في مصر عامة وفي مطروح خاصة.

وأشار إلى أهمية هذه الزيارات في تعزيز الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، والتأكيد على أن المصريين نسيج واحد يجمعه حب الوطن والسعي نحو تقدمه وازدهاره.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الأحاديث الودية والتأكيد على أهمية التسامح والمودة ونبذ التعصب، وضرورة العمل المشترك لما فيه خير ومصلحة المجتمع.

كما أكدوا على أهمية الدور الديني في تعزيز القيم الإيجابية ونشر ثقافة السلام والمحبة بين الناس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التقليد السنوي الذي يعكس روح الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي في محافظة مطروح، حيث يحرص ممثلو المؤسسات الدينية المختلفة على تبادل التهاني في المناسبات الدينية، مما يعزز من قوة النسيج الوطني ويجسد أسمى معاني الأخوة الإنسانية.