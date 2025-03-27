ترامب يسحب ترشيح إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة

سحب البيت الأبيض ترشيح النائبة إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تحوّل مذهل لمرشحة الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية، بعد أن تعطلت عملية تأكيد تعيينها بسبب مخاوف بشأن هامش فوز الجمهوريين الضئيل في مجلس النواب.

أكد ترامب القرار في منشور على موقع "تروث سوشيال" اليوم الخميس، قائلاً إنه "من الضروري أن نحافظ على جميع مقاعد الجمهوريين في الكونجرس"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي: "يجب أن نكون متحدين لإنجاز مهمتنا، وكانت إليز ستيفانيك جزءًا أساسيًا من جهودنا منذ البداية، لقد طلبت من إليز، بصفتها واحدة من أكبر حلفائي، البقاء في الكونجرس"، دون أي ذكر لمن سيرشح ليحل محلها.

كان ترامب قد اختار ستيفانيك، الجمهورية من نيويورك، لتمثيل الولايات المتحدة في الهيئة الدولية بعد فترة وجيزة من فوزه بإعادة انتخابه في نوفمبر.

اعتُبرت من بين أقل اختيارات الوزراء إثارة للجدل، وخرج ترشيحها من اللجنة في أواخر يناير، لكن الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب أبقت تأكيدها النهائي في حالة من الترقب خلال الأشهر القليلة الماضية.