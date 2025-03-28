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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+.. بشاشة قوية وسعر مدهش

اتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+
اتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+
شيماء عبد المنعم

بعد أسبوع من إطلاق هاتف Infinix Note 50 Pro+ 5G عالميا، أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، جهاز Note 50x 5G+، هو هاتف ذكي ضمن الفئة الاقتصادية والذي يقدم أدء قويا من مجموعة من الميزات المتطورة.

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Note 50x 5G+، بشاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، بدقة +HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 672 شمعة.

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7300 Ultimate، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 15 المستندة إلي نظام التشغيل Android 15.

ويتضمن الهاتف ميزات مثل النافذة العائمة، والشريط الديناميكي، وأنماط مخصصة للألعاب، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية PEEK Proof لحماية البيانات، وسلامة الطفل لضمان تجربة آمنة للأطفال، كما التزمت إنفينيكس بتوفير تحديثات لنظام أندرويد وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان.

ويتميز هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+ بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+

ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+، على بطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة، وشحن سلكي بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 10 وات، وتدعي إنفينيكس أن البطارية مصممة للاحتفاظ بنسبة 80 ٪ من طاقتها الأصلية بعد 2300 دورة شحن.

وتشمل مميزات الهاتف على  شهادة MIL-STD-810H للمتانة وتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، ومستشعر بصمة الإصبع جانبي، ومكبرات صوت استريو JBL، وتشمل ميزات الاتصال شبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.4 ومستشعر IR Blaster ومنفذ شحن USB-C.

ويتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+، للبيع مقابل سعر يبدأ من 134 دولار للمتغير بسعة 6 + 128 جيجيابايت.

هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G+
إنفينيكس Infinix Note 50x 5G إنفينيكس Note 50x 5G هاتف إنفينيكس Infinix Note 50x 5G

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