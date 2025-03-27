مصطفى بكري: الأزمة الداخلية في إسرائيل هي السبب في استمرار العدوان على غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يحدث في قطاع غزة هي جرائم حرب غير مسبوقة، مشيرا إلى أن إسرائيل رفضت المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك تظاهرات في فلسطين ضد حماس، طالبتهم بألا يكونوا في السلطة، وتم تحميلهم مسئولية العدوان الإسرائيلي الأخير.

اتفاق الهدنة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك آراءً لم تحمل حماس أي شيء، خاصة أن رأيهم أن إسرائيل كانت ستشن عدوانًا على غزة حتى لو تم تنفيذ اتفاق الهدنة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الأزمة الداخلية في إسرائيل هي السبب في استمرار العدوان على غزة.