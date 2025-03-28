شباب امرأة الحلقة 12.. زواج إمام وشفاعات

شهدت الحلقة 12 من مسلسل شباب امرأة زواج إمام الذي يقوم بدوره يوسف عمر من المعلمة شفاعات التي تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الشرطة التوصل للجاني الذي تسبب في مقتل شفاعات إلا أنه حتى الآن أصابع الاتهام طالت الجميع.





فوجئ إمام بوجود المأذون في شقة شفاعات وتزوج منها بدون أي رد فعل منه أو فرصة للرفض.





وتسبب خبر زواج إمام من شفاعات في حالة من الغضب لدى والدته المريضة التي توفيت وهي غير راضية عنه.





ويشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “شباب امرأة”، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، حيث تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق البوستر بإطلالة جاذبة، مرتدية رداءً أحمر مع شعر بنفس اللون، ما يعكس ملامح الشخصية التي تقدمها، وخلفها باقي ابطال العمل.