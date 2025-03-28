مستقبل وطن ينظم أكبر مائدة إفطار لـ 10 آلاف صائم بكفر سعد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كفرسعد بمحافظةدمياط، برئاسة ،السيد الغيطانى، أمين حزب مستقبل وطن بمركز كفرسعد ، أمس أطول وأكبر مائدة إفطار جماعى ل١٠ آلاف صائم من اهالى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط .

شهدت المائدة ، حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والبرلمانيه والشعبيه بمحافظة دمياط وباشراف المحاسب علي السيد كيوان، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور محمد العرابي أمين التنظيم بالحزب، وذلك مركز شباب كفر سعد، و حضور جميع الفئات المختلفه من المواطنين من أبناء مركز كفرسعد

ومن جانبه أكد السيد الغيطانى، امين حزب مستقبل وطن بمركز كفرسعد ومنظم حفل الافطار، أنه كان حريص على لم شمل الدمايطه بمختلف فئاته الشعبيه على مائدة إفطار تعد الاولى نوعها التى تقام على أرض محافظ دمياط بهذا الحشد الكبير في ملحمه مبهجه كان لها اثرا ايجابيا فى نفوس الاهالى حيث جاء لحفل الافطار اكثر من ١٠ الاف صائم من أبناء مركز كفرسعد ليجلسوا جميعا على مائدة إفطار واحدة لتأكيد حرصهم على تعزيز التواصل الاجتماعى فيما بينهم وروح الموده بينهم وبين قيادات الدوله السياسيه والشعبية.

وأكد الغيطانى، دور الحزب في دعم القضايا الوطنية، والمبادرات الشعبيه و تعزيز العمل المجتمعي والتواصل مع المواطنين، و استمرار الحزب في تنفيذ برامجه التنموية.



وأعرب عن أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية .

وتابع الغيطانى ، ان جميع المواطنين أثناء حفل الافطار كانو حريصين على إظهار فرحتهم وحرصهم على التماسك ولم الشمل والالتفاف نحو القيادة السياسيه.