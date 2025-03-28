كريس هيمسوورث مع بيلي إيليش بحفل الأوسكار: لن نصبح أصدقاء أبدا

تحدث نجم مارفل، كريس هيمسوورث، عن لحظة محرجة جمعته بالمغنية الشهيرة بيلي إيليش خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي لحظة يعتقد أنها قد تمنعه من بناء علاقة صداقة معها.

وخلال ظهوره في برنامج “The Late Show With Stephen Colbert” في 26 مارس، استرجع هيمسوورث تلك اللحظة قائلاً: “التقطت صورة مع بيلي إيليش في الأوسكار، وأتذكر أنني كنت أفكر: لا تفعلها، لا تفعلها”.

ورغم تردده، قرر النجم البالغ من العمر 41 عامًا المضي قدمًا في التقاط الصورة، لكن لسبب خاص. وأوضح: “قلت لنفسي: لا، أطفالي سيحبون هذا"، ومع ذلك، بمجرد التقاطه للصورة، شعر وكأنه انتقل من كونه زميلًا في الصناعة إلى مجرد معجب.

وأضاف نجم “Thor” مازحًا: “لن نصبح أصدقاء أبدًا، ولن نصبح أصدقاء مقربين أبدًا”.

ورغم أن صداقته مع بيلي إيليش قد لا تكون قوية بما يكفي لرفع مطرقة “Mjölnir”، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يعترف فيها كريس بالتقاط صور مع المشاهير. ففي العام الماضي، خالف قواعد Met Gala الصارمة، والتقط عددًا كبيرًا من الصور الذاتية “سيلفي” خلال الحدث.



إلغاء البث التلفزيوني لحفل توزيع جوائز الأوسكار

وكانت قد دعت النجمة الأسترالية كات بلانشيت إلى إلغاء البث التلفزيوني لحفل توزيع جوائز الأوسكار، مشيرةً إلى أن ذلك سيمنح الفنانين فرصة للاستمتاع بالحفل دون قيود، كما كان الحال في الماضي.

وفي حديثها لبرنامج Las Culturistas، قالت بلانشيت (55 عامًا): “أعلم أنه قد يبدو غريبًا، لكن فلنعد إلى الأيام التي لم يكن فيها الحفل متلفزًا… دعونا نحتفل بحرية بعيدًا عن الضغوط”. وأكدت أن الجوائز السينمائية يجب أن تبقى مناسبة للاحتفال بما يقدمه الفنانون، دون الحاجة إلى الظهور الإعلامي المكثف.

وأضافت أن العصر الرقمي زاد من تعقيد الأمور، مع انتشار ظاهرة تحليل المحادثات الخاصة للمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل هذه المناسبات تبدو “أكثر خطورة”.

وتأتي تصريحات بلانشيت في وقت شهدت فيه النسخة الأخيرة من الأوسكار ارتفاعًا في نسبة المشاهدة، حيث تابعها 19.7 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس الماضية.

يُذكر أن كات بلانشيت فازت بجائزتي أوسكار، الأولى كأفضل ممثلة مساعدة عن فيلم The Aviator عام 2005، والثانية كأفضل ممثلة عن دورها في Blue Jasmine عام 2014